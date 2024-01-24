Москва, 24 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В Министерстве науки и высшего образования России 24 января заявили о назначении исполняющим обязанности директора Института общей генетики РАН имени Н. И. Вавилова доктора биологических наук Андрея Мисюрина. Он заменил Александра Кудрявцева, ранее занимавшего должность.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Александр Кудрявцев

«Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук», — сообщили в Минобрнауки.

Покинувший пост Кудрявцев оказался под вниманием СМИ в марте 2023 года, когда, выступая на III научно-богословской конференции «Бог — человек — мир», заявил, ссылаясь на данные из интернета, что люди когда-то жили 900 лет и что причиной многих генетических болезней человека являются грехи, в числе которых первородный. Решение об увольнении в ведомстве приняли 23 января.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что развитие генетики может дать судьбоносные преимущества странам, занимающимся этим направлением, поэтому России нельзя ничего упускать в нём. Глава государства подчеркнул, что тот, кто преуспеет в генетике, получит принципиальные, качественные и конкурентные преимущества поколенческого характера. Путин также подчеркнул, что в России к этой науке относятся с большим вниманием и считают чрезвычайно важным направлением.