Москва, 24 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» способна преодолеть почти любые системы противоракетной (ПРО) или противовоздушной (ПВО) обороны противника, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов 24 января в эфире телеканала «Россия-24».

«Это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», — рассказал он.

Обносов подчеркнул, что характеристики этой ракеты очень высоки, поэтому для её перехвата нужна очень эффективная система защиты.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в январе 2023 года отметил, что у системы «Циркон» нет аналогов в мире. Он назвал её мощным оружием, которое позволит защитить Россию от внешних угроз.

Министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2023 года распорядился нарастить производство ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». Он также поручил продолжить работу над созданием новых перспективных образцов вооружений.