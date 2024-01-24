Глава КТРВ заявил об эффективности «Циркона» против любой ПВО
Глава КТРВ Обносов: ракета «Циркон» может преодолеть почти любую ПВО
Москва, 24 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» способна преодолеть почти любые системы противоракетной (ПРО) или противовоздушной (ПВО) обороны противника, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов 24 января в эфире телеканала «Россия-24».
«Это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», — рассказал он.
Обносов подчеркнул, что характеристики этой ракеты очень высоки, поэтому для её перехвата нужна очень эффективная система защиты.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в январе 2023 года отметил, что у системы «Циркон» нет аналогов в мире. Он назвал её мощным оружием, которое позволит защитить Россию от внешних угроз.
Министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2023 года распорядился нарастить производство ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». Он также поручил продолжить работу над созданием новых перспективных образцов вооружений.