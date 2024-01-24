Киев, 24 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В главном управление разведки министерства обороны Украины подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Пресс-служба Минобороны РФ /РИА Новости Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР

«Запланированный на сегодня обмен пока не происходит», — заявил он.

Как уточнил Юсов, информация о гибели военнопленных в самолёте Ил-76, который упал 24 января в Белгородской области, проверяется.

Об упавшем самолёте Ил-76 стало известно утром 24 января. Минобороны России подтвердило факт крушения самолёта. В ведомстве заявили, что около 11:00 по московскому времени при выполнении планового полёта в Белгородской области потерпел крушение Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных. Их перевозили в Белгородскую область для обмена.

Позднее в российском оборонном ведомстве заявили, радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет по сбитому Ил-76. Самолёт сбили ВСУ с территории Харьковской области.

Сразу после крушения Ил-76 украинские СМИ заявили о причастности ВСУ. Однако после того, как стало известно о пленных на борту, новости начали удалять и исправлять. Издание «Украинская правда» поспешило исправить заголовки , сообщив, что данные об ответственности ВСУ якобы не подтвердились.

Момент падения Ил-76 попал на видео. На кадрах видно, что самолёт горел во время падения. В беседе с ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков допустил, что дым в небе мог появиться в результате помпажа двигателей Ил-76. Он также полагает, что к тому моменту самолёт уже поразила ракета, но на камеру это не попало.