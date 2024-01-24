Рига, 24 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Против украинской беженки Екатерины Мефдоты, которая работает поваром в пиццерии в Латвии, региональный Центр государственного языка возбудил административное дело. поводом стали недостаточные знания латышского языка для общения с клиентами. Об этом сообщило издание Delfi. lt.

Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

За полгода до этого к девушке уже приходила госинспекция: на украинку пожаловались, что она не приветствует клиентов по-латышски. Тогда дело закончилось беседой.

На этот раз девушку уведомили, что в отношении неё начали административное дело. В ведомстве пояснили, что беженка уже достаточно долго живёт в стране, но языка на должном уровне не знает и с последней беседы ситуация сильно не изменилась.

В Центре госязыка добавили, что значение имеет тот факт, что повар обслуживает клиентов, а то, что у него написано в должностных инструкциях, значения не имеет.

Как пояснила сама Мефдота, она работает в пиццерии поваром и по закону может не знать государственного языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей. Однако из-за специфики рабочего графика девушке иногда приходилось принимать заказы у клиентов. Она также добавила, что посещала курсы латышского языка и знает стандартные фразы.

В ЦГЯ заверили, что против работодателя дело об административном нарушении не начато. В ведомстве также подчеркнули, что до принятия окончательного решения судить об исходе дела, начатого против украинской беженки, преждевременно.

Как сообщало ИА Регнум, бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил, что в странах Запада украинцев считают людьми третьего сорта.

В Вильнюсе несколько молодых людей издевались над пожилой русскоязычной женщиной. Инцидент произошёл в автобусе. Мужчины отняли у неё телефон и бросали его в салоне друг другу. Женщина бегала по салону от одного к другому обидчику, чтобы забрать свою вещь. Окружающие молча смотрели за происходящим.

Впоследствии выяснилось, что пострадавшая ― гражданка Украины. Она прибыла в Вильнюс в мае 2022 года и находится в статусе беженки.