Москва, 24 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская рассказала, что занимается домашними делами и отдыхает без концертов, которые продолжают отменять в России из-за участия исполнительницы в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Свой быт Милявская показала в ролике, который опубликовала в Telegram-канале.

Кадр из видео Певица Лолита Милявская

«Каждый день я составляю план работы на день, иногда это даже что-то нелюбимое. Например, выйти в холод на прогулку или поплавать в бассейне с водой ниже 28 градусов», — пояснила артистка.

Будни Лолиты, по её словам, начинаются в 7:30 утра. Далее она занимается домашними делами, что теперь приносит ей удовольствие в отсутствие концертов и съёмок.

«Бог всегда даёт именно то испытание, которое нужно тебе в это время. Мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей», — заявила Милявская.

Исполнительница заверила поклонников, что выкладывать унылые посты не станет. Вместо этого в блоге её подписчиков будет ожидать лишь положительный контент.

«Работа любого артиста — борьба за положительные эмоции зрителя. Поскольку из моей жизни ушли концерты, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице», — подытожила певица.

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Как уже сообщало ИА Регнум, 20 декабря Милявская посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Мероприятие получило широкий общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.

От участников вечеринки позднее последовали извинения. Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

После этого стало известно, что участники спецоперации восприняли вечеринку как личное оскорбление.

По словам зампреда комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольги Занко, подобные вечеринки во время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы.

После этого у участников начались проблемы. Их стали активно критиковать, требовали отмены концертов, а крупные компании призывали разорвать с ними рекламные контракты.

В попытках смягчить гнев аудитории участники «голой» вечеринки опубликовали видеообращения, где принесли извинения за то, что увидели поклонники. В этом списке была и сама Милявская.

Несмотря на это, у Лолиты отменили концерты в Омске, Новосибирске и Раменском, которые были запланированы на весну.

Выступления должны были пройти в рамках юбилейного тура. Программа носила название «60, и этим всё сказано».