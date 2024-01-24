Амстердам, 24 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Обвинение потребовало для форварда московского «Спартака» Квинси Промеса девять лет за контрабанду наркотиков, сообщил 24 января телеканал ESPN.

РИА Новости/ Алексей Филиппов Игрок «Спартака» Квинси Промес

Приговорить игрока к девяти годам лишения свободы потребовала прокуратура Нидерландов 24 января на заседании суда в Амстердаме. Промес на заседании не присутствовал.

Обвинение утверждает, что Промес действовал в составе преступной группы и, вероятно, был в числе её организаторов. Прокурор на заседании подчеркнул, что Промеса невозможно допросить, поскольку он находится за пределами страны.

В конце мая минувшего года прокуратура Нидерландов сообщила о возбуждении против Промеса уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Футболиста заочно обвинили в том, что он в январе 2020 года пытался ввезти более 1300 кг кокаина через порт Антверпена.

Голландец Промес играет за московский ФК «Спартак» с 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января портал Voetbalzone распространил информацию о том, что Промеса могут экстрадировать в Нидерланды. Это произошло после того, как футболист опубликовал своё фото из Дубая. С ОАЭ у Нидерландов есть договор об экстрадиции.