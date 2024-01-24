Мельбурн, Австралия, 24 января, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

ТАСС/ Sydney Low/CSM via ZUMA Press Wire Даниил Медведев

«Я сейчас просто уничтожен. Не то что бензин закончился, но физически было очень тяжело уже в конце второго сета», — сказал спортсмен. Он заявил об этом 24 января журналистам после матча.

По словам Медведева, он говорил себе держаться и проявить твёрдость, однако соперник тоже очень хорошо играл, почти лишив его концентрации.

Теннисист добавил, что после этого он решил сделать всё возможное для победы и не считать проигрыш чем-то страшным.

«Рад, что удалось довести матч до победы», — поделился он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 Медведев переиграл Хуркача в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Россиянин одолел поляка в пяти сетах со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Соперником третьей ракетки мира в полуфинале Australian Open станет победитель встречи немецкого спортсмена Александра Зверева с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

Медведев 20 января обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. А 18 января он одержал волевую победу над финским теннисистом Эмилем Руусувуори во втором круге этого турнира.