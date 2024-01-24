Москва, 24 января, 2024, 15:02 — ИА Регнум. В преддверии Дня студента Сбер и «Школа 21» объявили о старте всероссийского конкурса «Цифровой марафон». В рамках конкурса россияне смогут проверить свои цифровые навыки, изучить работу с алгоритмами, познакомиться с востребованными языками программирования, научиться работать с информацией и получить ценные призы от Сбера.

Пресс-служба Сбера Герман Греф

Как отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сегодня технологии — ключевой драйвер изменений. По его словам, внедрение искусственного интеллекта позволяет различным отраслям ускорить своё развитие и увеличить объёмы производства в несколько раз. Возможности использования человеком искусственном интеллекте растут с каждым днём, но для этого нужно обладать определённым набором цифровых навыков, подчеркнул Греф.

Участие в конкурсе «Цифровой марафон» даст участникам возможность проверить и повысить уровень цифровых навыков, проявить свои знания в различных областях, связанных с цифровыми технологиями, или сделать первые шаги в IT. Опыт оценки навыков IT-специалистов и сам формат обучения в «Школе 21» учтены в конкурсе, который также направлен на популяризацию цифровых технологий, повышение интереса к ІТ-специальностям, развитие цифровой экономики и цифровой грамотности в России.

«Наш цифровой марафон — способ мотивировать и вовлечь в прокачку цифровых навыков всех желающих. В конкурсе три уровня экспертизы», — добавил Греф. Первый уровень — «новичок», в нём может поучаствовать любой человек, который хочет усилить свою цифровую грамотность. Второй — исследователи, которые имеют цифровую грамотность: для них будет создан свой трек марафона. Третий уровень — эксперты, которые владеют цифровыми технологиями и будут соревноваться с другими экспертами в сфере IT-технологий.

Пресс-служба Сбера Сбер и «Школа 21» запустили Цифровой марафон

Конкурс продлится до 29 июня 2024 года. Каждый участник сам определяет собственный уровень цифровых навыков и знаний и соревнуется с равными. От уровня зависят сложность заданий конкурса и призы. Участники уровня «Эксперт» в очном финале поборются за денежные призы: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. — за второе, 300 тыс. — за третье. Победители и призёры других уровней смогут выиграть поездки на курорты Сбера «Манжерок» и Mriya Resort & SPA, сертификат на обучение в СберУниверситете, умные девайсы и мерч от Сбера.

До 26 апреля участники могут проходить онлайн-игру на знание языков программирования Python, Java, JavaScript, Go и C# и накапливать очки (максимум 100).

Пресс-служба Сбера Сбер и «Школа 21» запустили Цифровой марафон

С 25 марта до 26 апреля необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и пройти онлайн-тестирование, которое определит цифровые навыки конкурсантов. С 22 апреля по 24 мая будет проходить цифровой диктант по программированию. По итогам диктанта участники уровня «Новичок» успешно завершат марафон, а участники уровней «Исследователь» и «Эксперт» выйдут в финал, где их ожидают более сложные кейсы. Финал пройдёт в июне в московском кампусе «Школы 21».