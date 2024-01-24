Донецк, 24 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. ВСУ сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотника, а затем атаковали Горловку десятью снарядами в течение часа. Об этом заявили 24 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов военных преступлений Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:55 — г. Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Горловка — в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала украинского конфликта население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок «Меркурий» в Кировском районе Донецка. По городу нанесли комбинированный артиллерийский удар с кураховского и красногоровского направлений, в результате которого погибли 28 мирных жителей, пострадали 26 человек. В течение дня ВСУ 27 раз обстреляли территорию ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ситуации в Донецке и он дал необходимые поручения. Представитель Кремля добавил, что киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин позднее сообщил, что обстрелы проводились по особой схеме, позволяющей уничтожить как можно больше людей. Позднее в Госдуме приняли обращение к ООН об атаках украинских формирований по мирным гражданам на российских территориях.