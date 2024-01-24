Путин и президент Чада начали переговоры в Кремле
Москва, 24 января, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президентом переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби начали переговоры в Кремле.
Российский лидер на встрече с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби заявил, что в Москве внимательно наблюдают за ситуаций в стране и с тревогой следят за террористическими вылазками.
В свою очередь глава Чада назвал историческим визит в Россию и выразил надежду на укрепление отношений с Москвой.
Президент Чада Махамат Идрис Деби прибыл в Россию с официальным визитом.
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