Москва, 24 января, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президентом переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби начали переговоры в Кремле.

Российский лидер на встрече с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби заявил, что в Москве внимательно наблюдают за ситуаций в стране и с тревогой следят за террористическими вылазками.

В свою очередь глава Чада назвал историческим визит в Россию и выразил надежду на укрепление отношений с Москвой.

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Президент Чада Махамат Идрис Деби прибыл в Россию с официальным визитом.

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