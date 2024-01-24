Ужгород, Украина, 24 января, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо с украинским коллегой Денисом Шмыгалём в Ужгороде вряд ли будет «слишком сердечной». Такое мнение 24 января высказал спецкор словацкого телеканала ТА3.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«В Ужгороде начинаются переговоры премьеров Словакии и Украины. Заранее можно было понять, что эта встреча не будет слишком сердечной», — сказал он.

Как напомнил спецкор, накануне Фицо заявил, что едет в соседнюю страну с дружественными целями и при этом с собственным взглядом на украинский конфликт. При этом премьер-министр Словакии отмечал, что не верит в военное решение кризиса и считает, что конфликт невозможно остановить поставками оружия.

Фицо также отметил, что является противником вступления Украины в НАТО, так как считает это огромным риском возникновения третьей мировой войны, а Украину — очень коррумпированной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января Фицо заявил, что проведёт встречу со Шмыгалём в Ужгороде, так как не видит смысла ехать в Киев. При этом он отметил, что Киев живёт обычной жизнью, в нём не ощущается локализованный военный конфликт.

Премьер-министр Словакии 22 января заявил, что Киеву придётся пойти на компромисс и признать освобождённые Москвой территории российскими для завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что считает невозможным уход России из Крыма, Донбасса и Луганска.

Фицо 21 января назвал большой ошибкой Евросоюза отсутствие собственного взгляда на Украину и ориентирование в этом вопросе на Вашингтон. Премьер подчеркнул, что с 2014 года Украина не самостоятельная и не независимая страна, так как она находится под полным влиянием и контролем США.