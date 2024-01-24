Одесса, Украина, 24 января, 2024, 14:42 — ИА Регнум. В Одессе женщины вытолкали из автобуса сотрудника военкомата, который отлавливал мужчин призывного возраста. Об инциденте сообщило местное издание «Думская» в Telegram-канале.

Кадр из видео

Несколько женщин заблокировали сотруднику военкомата доступ в автобус, а затем выпихнули его на улицу.

«Ты со мной будешь воевать? С бабами будешь воевать?» — говорила сотруднику одна из женщин.

Другая участница диалога предложила ему самому отправиться в зону боевых действий. Разговор, как отметило издание, шёл на русском языке.

С недавних пор одесские издания стали на регулярной основе публиковать сведения об инцидентах во время рейдов сотрудников военкоматов в общественном транспорте. Зачастую они получают отпор со стороны мужчин призывного возраста и критику от остальных пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Украина допускала проведение всеобщей мобилизации. Тогда в Раде отметили, что это может произойти при угрозе потери государственности страны. Глава киевского режима Владимир Зеленский также заявлял, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации.

Через месяц стало известно, что более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе или последующее высшее образование, оказались под угрозой лишения отсрочки по мобилизации по причине инициативы украинских законодателей по увеличению мобилизационных возможностей войск.

Ещё через месяц стартовала постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В Днепропетровске повестку получила 86-летняя пенсионерка с медицинским образованием.

Представитель госпогранслужбы республики Андрей Демченко 14 января заявлял, что военнообязанные украинцы стали чаще пытаться покинуть страну по поддельным документам. В Киеве после этого заявили о нехватке работников сферы ЖКХ из-за мобилизации.

Как заявлял в интервью газете «Вечерний Киев» замглавы городской администрации Пётр Пантелеев, в мирное время также ощущался кадровый голод, а теперь в ряды ВСУ ещё и мобилизовали сотрудников «Киевводоканала», «Киевгаза», «Киевкоммунсервиса», «Киевтеплоэнерго», «Киевских электросетей» и других компаний.

В то же время Зеленский во время интервью британскому телеканалу 4 News 21 января заявлял, что пока не видит необходимости в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ.

Глава киевского режима усомнился в достаточности бюджетных средств на это, но назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым», отметив, что мобилизация — «вопрос справедливости» по отношению к военнослужащим.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал насильственной мобилизацию на Украине. Об этом глава государства говорил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).