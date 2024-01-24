Самара, 24 января, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Кондуктор из Самары обратилась в полицию, когда по ошибке стала жертвой сетевой травли после недавней смерти кота Твикса, высаженного из поезда в Кирове. Фото не причастной к этому женщины Татьяны и её личные данные попали в Сеть с утверждением, что это она виновница случившегося. Её семья пыталась объяснить ситуацию, но в большинстве группы и каналы в соцсетях никак на это не отреагировали. Тогда женщина обратилась в полицию.

Соцсети Кот Твикс

В полиции приняли заявление. Семья кондуктора также планирует обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности тех, кто уверенно сообщал неверные данные, ставшие причиной травли.

«В настоящее время по заявлению отделом полиции по Советскому району управления МВД по Самаре проводится проверка», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе местного МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января домашнего кота Твикса, приняв его за бездомного, высадили из поезда, 20 января его нашли мёртвым. Животное, вероятно, покусали собаки, и оно замёрзло. Владельцы кота переехали из Челябинской области в Тихвин, и его по оформленному билету вёз их родственник.

В РЖД накануне обнаружения тела кота заявляли, что ведут его поиски и что компания крайне сожалеет об инциденте, а в дочерней компании РЖД «Федеральная пассажирская компания» — что проводница не нашла хозяина животного, поэтому высадила его из вагона. Также в РЖД пообещали изменить правила перевозки животных, чтобы проводники больше не могли высаживать их на улицу.

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов 21 января рассказал, что высадившая кота на мороз проводница раскаивается в своих действиях. По его словам, РЖД на сегодня является одной из самых «зелёных» российских компаний.