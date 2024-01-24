Тверь, 24 января, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил высокий уровень ведения работ по строительству Западного моста в областном центре. Он проинспектировал сегодня, 24 января, ход реализации масштабного проекта транспортной инфраструктуры, отметив, что мост возводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в настоящее время в строительстве задействовано более 250 человек и 40 единиц техники. Ведётся укрепительная сборка пролётного строения, выполнен значительный объём надвижки левой части моста по направлению к Пролетарскому району города. В конце этого месяца планируется приступить к седьмой стадии надвижки сооружения. Ведутся работы по установке конструкций смотровых ходов. По итогам посещения объекта губернатор отметил высокий уровень работ.

«Также высокими темпами идут работы по строительству железнодорожного перехода на Комсомольской площади. Активно идут работы на Горбатом мосту. После открытия рабочего движения по объезду с улицы Фрунзе начнётся активная фаза модернизации Горбатого моста. Слова признательности президенту Российской Федерации — данная стройка идёт по обращению жителей города Твери, которые были поддержаны главой государства», — подчеркнул Игорь Руденя.

На железнодорожном путепроводе на Комсомольской площади завершено сооружение насыпей для временного железнодорожного путепровода, в полном объёме поставлены металлоконструкции пролётных строений и высокопрочные метизы. На время реконструкции движение под путепроводом на Комсомольской площади будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. Также продолжаются работы в рамках проекта строительства путепровода в створе улицы Фрунзе. По его завершении начнётся реконструкция Горбатого моста в Заволжье.

Уже в текущем году планируется сдать сам мост через Волгу с подходами и развязками, а также путепровод в створе улицы Фрунзе. Открытие всего комплекса, включая Горбатый мост и железнодорожный путепровод на Комсомольской площади, планируется на конец 2025 года.