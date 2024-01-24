Москва, 24 января, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Госдума 24 января в I чтении приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о российских вооружённых силах. Об этом сообщил Telegram-канал Госдумы.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почётных званий за преступления против безопасности Российской Федерации принят в первом чтении», — сообщил канал.

Инициативу поддержали в I чтении 395 депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января сайт Госдумы опубликовал заявление спикера Вячеслава Володина, предложившего внести изменения в в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны, и за дискредитацию её вооружённых сил.

Инициативу спикер выдвинул совместно с руководителями фракций, главами комитетов и рядом депутатов. Она предполагает возможность конфискации имущества за дискредитацию армии. Володин сообщил, что в первом чтении законопроект депутаты рассмотрят 24 января.

В ответ на просьбу прокомментировать эту инициативу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что давать какие-то оценки рано, поскольку рассмотрение идёт пока только в I чтении.