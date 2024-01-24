Гатчина, Ленинградская область, 24 января, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Резиденты продюсерского центра «ИнсайтЛюди», с ноября 2023 года входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», завершили съёмку девятой новеллы для своего альманаха «НЕзабытые». В нём освещаются малоизвестные страницы Великой Отечественной войны. Новелла повествует о концлагере или «Детском доме», как называли его немецкие солдаты, находившемся в поселке Вырица.

Пресс-служба «Инсайт Люди» Продюсерский центр «Инсайт Люди» снял новеллу о детском концлагере в Вырице

История затрагивает события, которые происходили на протяжении четырех долгих и страшных лет немецкой оккупации в замкнутом кольцом блокады Ленинграде. Немецкие солдаты оккупировали Гатчинский район и создали там 13 концлагерей. Один из них находился в Вырице — нацисты содержали в нём детей в возрасте до 14 лет. В этом лагере дети ежедневно от рассвета до заката выполняли каторжные работы, их истязали голодом и постоянным избиением за любую провинность, а более здоровых использовали в качестве доноров крови для раненых немецких офицеров. За год от голода умерли десятки детей. Однако в 1946 году «Детский дом» не внесли в список концлагерей, основанных Германией на захваченной территории СССР. Справедливость восторжествовала гораздо позднее благодаря большой краеведческой работе жителей, а позднее — федеральному проекту «Без срока давности».

В съёмках новой новеллы альманаха принял участие дуэт «Рили» — резиденты студии продюсерского центра в Ставрополе. В главных ролях снялись десятилетний Александр Уваров и девятилетняя Екатерина Брусненская. Стихотворение, которое цитируют ребята в видеоролике, написал Андрей Арушунян, руководитель студии «Инсайт Люди» в Тамбове. По словам автора, история детских концлагерей настолько его затронула, что иногда эмоции брали над ним верх. Генеральным продюсером альманаха стал Борис Ханчалян, советник генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг».

Пресс-служба «Инсайт Люди» Продюсерский центр «Инсайт Люди» снял новеллу о детском концлагере в Вырице

Альманах «Незабытые» — важный проект, который восстанавливает историческую память о Великой Отечественной войне. История о концлагере «Детский дом» в Вырице раскрывает трагические события, которые произошли во время войны. Дети прочитали стихотворение как знак памяти о тех временах, в благодарность поколению победителей. История геноцида мирного населения немецкими захватчиками в Великую Отечественную войну не может быть забыта и стёрта из памяти, отметил Борис Ханчалян.

В последнем кадре новеллы появляется памятник «Детям Ленинградской земли», посвящённый жертвам детских концлагерей. Он был создан благодаря жителям Гатчины в 1985 году. Сегодня память об этих событиях жива, мероприятий по её сохранению с каждым годом проводится больше. Недалеко от значимого для жителей Гатчинского района монумента появится большой мемориальный комплекс «Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны». Его открытие запланировано на 27 января. Создание новых мемориальных комплексов, памятников, аллей славы позволяет не только сохранить, но и приумножить память о трагических событиях, которые не должны быть забыты.