Белгород, 24 января, 2024, 13:29 — ИА Регнум. На видеозаписи с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, попавшей в распоряжение ИА Регнум, видно, как он загорелся перед падением.

Кадр из видео

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Камера поймала момент, когда из самолёта вырывается огонь и отлетают части воздушного судна. После падения произошёл взрыв, пламя от которого поднялось высоко над городом.

Как сообщало ИА Регнум, Ил-76 разбился 24 января под Белгородом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что изменил рабочий график из-за происшествия в Корочанском районе.

Министерство обороны России подтвердило крушение в Белгородской области военно-транспортного самолёта. В ведомстве сообщили, что на нём перевозили 65 украинских военнопленных для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Место аварии изучит комиссия ВКС России, чтобы установить причины крушения.