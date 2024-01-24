Москва, 24 января, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Государственная Дума приняла проект обращения к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наёмников в действиях киевского режима, сообщили 24 января на сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Считаем, что успешное выполнение целей российской специальной военной операции на Украине создаст предпосылки для возведения на нашем континенте новой архитектуры безопасности», — говорится в сообщении.

Депутаты полагают принципиально важным обратиться к коллегам из Нацсобрания Франции в связи с подтвержденными компетентными органами власти и независимыми СМИ данными об участии французских наёмников в боевых действиях на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, волонтёры из организации SOS Donbass 22 января обнародовали список французских наёмников, которые были в Харькове во время удара Вооружённых сил России 16 января по расположению иностранных наёмников. Всего в списке значились 13 имён.

После этого в МИД Франции отказались признавать наличие соотечественников, воюющих на стороне ВСУ. Париж отрицает наличие в ВСУ французских наёмников из-за законов, прямо запрещающих наёмничество.

В ответ на позицию французской стороны в отношении наёмников официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что, возможно, правительство Франции окончательно дистанцировалось от собственного народа.