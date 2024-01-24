Москва, 24 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Бойцы СВО, посчитавшие, что годятся для государственной службы и прошедшие соответствующую подготовку, смогут попасть в федеральный кадровый резерв госслужащих, заявил на брифинге 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС

«Указ идёт в развитие. Система государственного кадрового резерва меняется, адаптируется под меняющиеся потребности. У нас много форматов по повышению квалификации, конкурсов, в том числе в рамках платформы «Россия — страна возможностей. Это даёт результаты», — отметил представитель Кремля.

Говоря о том, будут ли учитываться в формировании резерва принимавшие участие в боевых действиях чиновники, как, например, мэр Читы Александр Сапожников, Песков пояснил, что при их желании это возможно.

Указ о создании федерального кадрового резерва для госслужбы президент России Владимир Путин подписал днём ранее. Новую систему рекомендовали использовать главам федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций. Нахождение в резерве станет обязательным для претендентов на назначение на руководящие должности в тех случаях, когда решение по ним принимает президент.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября глава государства заявил, что на госслужбу стоит идти тем, у кого есть большое желание служить стране. Так Путин ответил на вопрос о качествах, необходимых для госслужбы. Позднее, в ноябре он подписал закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, за исключением военных и сотрудников силовых ведомств.