Москва, 24 января, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Комментировать планы Госдумы рассмотреть законопроект о конфискации имущества за фейки об армии рано, законопроект депутаты рассматривают пока только в I чтении, сообщил 24 января на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/ Павел Волков Дмитрий Песков

«Поскольку речь идёт только о I чтении этой инициативы наших депутатов, то, вы знаете, мы предпочитаем это не комментировать, пока работают народные избранники», — заявил Песков.

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