Москва, 24 января, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 24 января заявил, что не знает доложили ли главе государства Владимиру Путину о крушении тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Это свежая информация, будем разбираться», — заявил представитель Кремля.

Об упавшем самолёте Ил-76 стало известно утром 24 января. Подробностей инцидента пока нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии в Корочанском районе». На место выехали следственная группа и сотрудники МЧС.

Минобороны подтвердило факт крушения Ил-76. В ведомстве заявили, что около 11:00 по московскому времени при выполнении планового полёта в Белгородской области потерпел крушение Ил-76. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих. Их перевозили в Белгородскую область для обмена. В самолёте также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.