Москва, 24 января, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Космонавты российской пилотируемой миссии на Луну могут использовать Российскую орбитальную станцию (РОС) как перевалочный пункт. Об этом 24 января рассказала специалист отдела баллистики РКК «Энергия» Екатерина Беляева на XLVIII Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королёва («Королёвские чтения») в МГТУ им. Баумана.

Роскосмос РОС

«Предполагается, что [космический корабль] «Орёл» пристыкуется к РОС, и космонавты будут там ждать пуска разгонного блока», — сказала она.

Беляева уточнила, что также имеется возможность отправить пилотируемую миссию на Луну без задействования орбитальных станций по принципу американских миссий «Аполлон». По словам специалиста, при таком варианте полёта космонавты будут около месяца ожидать на околоземной орбите выведения разгонного блока для доставки их на естественный спутник Земли.

Помимо этого, специалист не исключила возможности создания Лунной орбитальной станции (ЛОС) в качестве опорного пункта на орбите Луны наподобие перспективной американской станции Lunar Gateway. В этом случае между РОС и ЛОС планируется движение многоразового пилотируемого корабля «Рывок», вмещающего до четырёх человек.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января стало известно, что с 2028 по 2033 год к РОС планируют отправить десять космических кораблей «Орёл». Многоразовый корабль создан для доставки людей и грузов за околоземную орбиту, при необходимости — для полётов на космические станции на околоземной орбите.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что Россия не станет сворачивать лунную программу после аварии автоматической космической станции «Луна-25». Глава государства подчеркнул, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, которую продолжат после соответствующего анализа.