Якутия, 24 января, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Якутии возросло до пяти человек, из них двое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

МЧС Республики Саха (Якутия)

«В результате взрыва пострадало пять человек. Состояние двоих оценивается крайне тяжёлым», ― говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Раненых отправили в Алданскую центральную районную больницу. Затем медики проведут телемедицинскую консультацию с ожоговым центром Республиканской больницы №2 ― Центром экстренной медицинской помощи.

«Будет принято решение о необходимости вылета специалистов или эвакуации пострадавших в город Якутск», ― проинформировали в минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 января в одной из квартир в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмоте разгерметизировалось газовое оборудование. В результате произошёл выброс бытового газа, пожара не было.

Изначально в региональном управлении МЧС сообщили о четырёх пострадавших при взрыве газа. По данным ведомства, троих из них с ожогами госпитализировали в Алданскую ЦРБ.

На месте ЧП работает оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий аварии участвуют 41 человек и 12 единиц техники.