Москва, 24 января, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Наталия Сальникова, адвокат Елены Блиновской, попросила отменить решение Замоскворецкого суда Москвы об отправке блогерши в СИЗО.

РИА Новости/Григорий Сысоев Блогер Елена Блиновская

«Подала апелляционную жалобу в суд», — сообщила Сальникова.

Юрист рассказала, что подала апелляцию на постановление Замоскворецкого суда. Защита Блиновской просит отказать следователю в изменении меры пересечения — то есть в заключении под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей и в неправомерном обороте средств платежей, совершённом группой лиц по предварительному сговору, Замоскворецкий суд заключил под стражу.

Заседание проходило 22 января. В этот же день Блиновскую доставили в СИЗО. Суд таким образом удовлетворил ходатайство следствия, которое указало на неоднократные нарушения блогершей прежней меры пресечения — домашнего ареста. Блиновская будет находиться в СИЗО до 26 апреля.