Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан на заседании Совбеза раскритиковал Иран за якобы отправку России оружия для использования против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров остро ответил на хамские упрёки израильской стороны.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что некоторые делегации сочли возможным «заученно скороговоркой» повторить обвинения в адрес Москвы в связи с СВО против киевского режима.

«Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», ― подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что Совбез ООН поспособствовал отказу от Минских договорённостей 2015 года, а на данный момент есть риск отказа от идеи создать палестинское государство. Глава МИД призвал не позволить «похоронить» это решение ООН и не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинцев.

Как сообщало ИА Регнум, Запад и Киев утверждают, что российская сторона якобы использует иранские БПЛА в ходе спецоперации на Украине.

Иран неоднократно отвергал обвинения в поставках дронов России. Так, официальный представитель МИД страны Насер Канаани заявлял, что Иран не является стороной конфликта на Украине, а западные СМИ вводят общественность в заблуждение относительно вопроса о беспилотниках.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 17 января заявил, что Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования на Украине. Он подчеркнул, что Украина не предоставила ни единого доказательства и документа о том, что Россия якобы использует иранское вооружение в ходе спецоперации.

Постпред России при ООН Василий Небензя поднял на смех «доказательства», которые привели Запад и Киев на этот счёт. Дипломат показал фотографию с изображением лидера киевского режима Владимира Зеленского с беспилотником и пояснил, что такие «фотодоказательства» носят комичный характер. По его словам, такие фейки делают при отсутствии объективных фактов.