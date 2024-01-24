Киев, 24 января, 2024, 10:43 — ИА Регнум. В подконтрольном ВСУ городе Бериславе в Херсонской области в результате взрывов получил повреждения завод. Об этом 24 января сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на территории завода в Бериславе прогремели взрывы и есть повреждения. Прокудин не привёл каких-либо подробностей произошедшего.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, 23 января украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Херсоне, временно оккупированном ВСУ. В то время в Николаевской области и временно захваченной украинской армией части Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Ранее в этот же день взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Днепропетровске. По словам киевского мэра Виталия Кличко, взрывы произошли в Святошинском, Соломенском и Печерском районах города.