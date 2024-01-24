Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Партию кокаина на 13 млрд рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга, наркотик привезли из Бельгии в мешках с кофе, сообщили в пресс-службе ФТС.

ФТС России

«Партию кокаина на 13 млрд рублей нашли таможенники в контейнере с кофе», — говорится в сообщении.

По данным таможенной службы, в контейнере находилась контрабанда на 1200 килограмм. Обнаружить наркотики удалось при сканировании контейнера. Инспекторы увидели, что среди мешков с кофе находились брикеты с белым порошком.

Экспертиза показала, что это кокаин. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года сотрудники ФТС обнаружили партию кокаина весом 100 кг в контейнерах, прибывших в порт Санкт-Петербурга. Наркотики тогда нашли в контейнерах с бананами. Контрабанду спрятали в технологических полостях рефрижераторной установки. ФТС возбудила два уголовных дела по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

В том же месяце в Москве сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 670 кг кокаина из Латинской Америки, предназначавшегося для переправки в Евросоюз. Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превысила 2,5 млрд рублей.