Братислава, 24 января, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил журналистам, что встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде, и отметил, что не видит смысла ехать в Киев. Так он ответил на вопрос о том, почему не едет в Киев, где падают ракеты.

Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Существует конфликт, который локализован. Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем на границе, они хотят Ужгород», — заявил Фицо.

По словам словацкого премьера, ехать в Киев бессмысленно. При этом он не согласился с мнением журналиста, что в Киеве идут боевые действия. В этой связи премьер заявил, что столица Украины живёт нормальной жизнью и там не ощущается локализованный военный конфликт. Фицо также посоветовал журналисту поехать в Киев, чтобы убедиться в его словах.

Как сообщало ИА Регнум, Фицо официально стал премьер-министром Словакии 25 октября 2023 года, после того как возглавляемая им партия Smer получила 42 из 150 мест в парламенте.

Премьер Словакии заявлял, что не возражает против гуманитарной и гражданской помощи Украине, но заверяет, что Братислава не станет снабжать Киев оружием. В этой связи в Кремле 26 октября 2023 года сообщили, что решение Фицо не отразится на ходе СВО, поскольку «главный рулевой» не Киев, а США.

Издания Politico отметило, что антиукраинская позиция Фицо объясняется политическим инцидентом, который произошёл в 2009 году. Во время визита на Украину его заставили долго ждать встречи с тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая потом ещё и обвинила Фицо в пророссийской позиции.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв в беседе с ИА Регнум заявил, что Словакия уже передала Украине всё, что только можно, и теперь уже делиться нечем. Он также подчеркнул, что Словакия — это страна, по европейским меркам благожелательно настроенная к России.