Литл-Рок, США, 24 января, 2024, 09:19 — ИА Регнум. В американском штате Арканзас учительница призналась, что вступила в интимную связь со школьником. Об этом сообщил телеканал KATV.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Преподавательница семейной экономики Хизер Хэйр из города Брайант сообщила, что занялась сексом с учеником в ходе поездки на экскурсию в Вашингтон в апреле 2022 года. 33-летняя женщина подтвердила, что отвезла туда парня и трёх девушек.

Отношения между взрослой женщиной и подростком начались в 2021 году. По данным телеканала, преподаватель дала мальчику номер телефона и общалась с ним в соцсетях. Она проводила со школьником много времени. Следователи установили, что педагог не менее 20 раз вступала в сексуальною связь с подростком в разных местах ― у себя дома, в автомобиле и в здании школы.

Соглашение со следствием и признание вины помогло женщине избежать обвинения по более тяжким статьям. Однако за совершенное преступление Брайант может грозить не менее десяти лет тюрьмы и даже пожизненное заключение.

Как сообщало ИА Регнум, в Челябинске школьница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище. В августе 2023 года ученица третьего класса из деревни Касарги заявила, что 33-летний учитель русского языка и литературы посадил её в машину, увёз на кладбище и надругался. Следователям восьмилетняя девочка рассказала, что неизвестный ей мужчина пригласил в машину, угрожая ножом. Сам учитель отверг все обвинения.

В ноябре стало известно о том, что учитель музыки из Свердловской области за год совратил 16 учеников. 32-летний житель посёлка Кузино совершал свои преступления в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года.

Жертвами учителя стали дети в возрасте 8–13 лет. В общей сложности известно о 108 эпизодах насильственных действий. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, его арестовали.