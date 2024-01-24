Ватикан, 24 января, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Россия приветствует инициативы папы Римского Франциска, которые направлены на установление мира на Украине. Об этом 24 января заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский.

Александр Вильф/РИА Новости

«Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно, когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как отметил российский посол, практика показала, что киевский режим считает авторитетным только мнение политиканов, заинтересованных не в остановке военных действий, а в раздувании конфликта с помощью накачки Украины вооружениями и боеприпасами.

При этом Киев сам связал себе руки, запретив на законодательном уровне переговоры с Россией, напомнил Солтановский.

«Исходим из того, что наши ватиканские партнёры это понимают и учитывают», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января Солтановский заявил, что Москва пока не получала официальных предложений по проведению в Ватикане переговоров с Киевом. Он уточнил, что Россия традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты и они не прекратились после начала СВО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к ним. При этом он отметил, что Москва не намерена обсуждать сохранение киевского режима.