Москва, 24 января, 2024, 08:46 — ИА Регнум. В России 25 января будут отмечать Татьянин день, который одновременно является и праздником всех студентов. На государственном уровне День российского студенчества закрепили указом президента Владимира Путина от 25 января 2005 года.

Антон Новодережкин/ТАСС

В этот день в МГУ ежегодно проходит торжественное заседание, студенты отмечает день рождения альма-матер. К Татьяниному дню приурочено награждение университетскими премиями им. М. В. Ломоносова и им. И. И. Шувалова.

Татьянин день стал Днём основания Московского университета в 1755 году, когда императрица Елизавета одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ «Об учреждении Московского университета», ставшего одним из центров русской передовой культуры и общественной мысли в России. Святая мученица Татьяна Крещенская считается покровительницей всех студентов.

Всероссийским праздник стал уже при императоре Николае I, который велел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране. Свой профессиональный праздник студенты всегда отмечали с размахом.

После Октябрьской революции празднование Татьяниного дня отменили. Традицию возродили в 1992 году, когда МГУ возглавил Виктор Садовничий.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января президент России Владимир Путин традиционно общается со студентами. Так будет и в этом году. Как сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», встреча с российским студенчеством в честь Татьяниного дня включена в график главы государства.

В прошлом году российский лидер 25 января приехал в кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы». Он поздравил учащихся вузов с праздником. Путин сказал, что День студенчества ― это большое событие для всей образовательной системы России. Он назвал очень хорошей традицией сохранение этого праздника, Татьяниного дня, из года в год.