Якутия, 24 января, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в городе Томмоте в Якутии, сообщили 24 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

МЧС России

«В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о четырёх пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмоте», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в одной из квартир в жилом доме разгерметизировалось газовое оборудование. В результате произошёл выброс бытового газа, пожара не было.

Двоих пострадавших госпитализировали в Алданскую центральную больницу с ожогами.

На месте ЧП работает оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий аварии участвуют 41 человек и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 12 января в Сунженском районе Ингушетии в жилом доме произошёл взрыв газа. Взрыв прогремел в селе Нестеровское, затем вспыхнул пожар.

Пострадали трое детей и двое взрослых. Женщина попала в реанимацию, мужчина и дети — в травматологическое отделение.