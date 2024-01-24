Киев, 24 января, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Летом 2023 года на территории России уничтожили полковника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Олега Бабия. Об этом 24 января сообщило украинское разведывательное управление на своём сайте.

ГУР Украины Олег Бабий

Уточняется, что Бабия ликвидировали 30 августа 2023 года, когда его группа попала в засаду в время возвращения с диверсионного задания на территории России.

В ГУР Украины отметили, что ликвидированный полковник в составе разведывательной группы осуществил девять вылазок на российскую территорию.

В Министерстве обороны России на данный момент никак не прокомментировали и не подтвердили эти сообщения.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января ВС России ударили высокоточным оружием по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков. Основу ликвидированных иностранных боевиков составляли французские наёмники.

ФСБ России 27 октября 2023 года сообщила об уничтожении в ходе спецоперации в Запорожской области оказавшего вооружённое сопротивление агента ГУР минобороны Украины. Также спецслужба пресекла деятельность трёх крупных агентурных групп украинского ГУР.