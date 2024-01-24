Вашингтон, 24 января, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Члены Палаты представителей Конгресса США Ами Бера (демократ) и Марио Диас-Баларт (республиканец) прибыли на Тайвань, чтобы подтвердить поддержку тайваньским властям со стороны Вашингтона, сообщили в пресс-службе Беры.

Zuma/TASS

Ранее об их визите на остров проинформировала газета Financial Times. Конгрессмены планируют встретиться с новой главой администрации Тайваня Лай Циндэ.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января лидер правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ победил на выборах главы тайваньской администрации. За него проголосовали 40,05% избирателей.

Вместе с тем партия этого политика — Демократическая прогрессивная партия (ДПП) — потеряла большинство в парламенте. Она получила 51 депутатский мандат. 52 места досталось оппозиционной партии Гоминьдан, которая выступают за диалог с материковым Китаем.

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа рассказал, что итоги выборов на Тайване свидетельствуют о том, что ДПП не отображает точку зрения большей части тайваньских граждан. Он добавил, что Пекин продолжает решительно противостоять вмешательству извне и действиям, которые направлены на достижение Тайванем независимости.

14 января американский президент Джо Байден заявил, что США якобы не поддерживают обретение Тайванем независимости.