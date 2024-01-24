Макеевка, ДНР, 24 января, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли три удара по опорным пунктам ВСУ под Макеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС в среду, 24 января, начальник подразделения группировки войск Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты ТОС группировки нанесли три удара по взводным опорным пунктам противника в районе Макеевки», — сказал он, отметив, что на купянском направлении Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 45 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три миномёта и четыре беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, по его словам, российские военные мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп противника в районах Синьковки, Макеевки и Табаевки.

Как передавало ИА Регнум, 22 января в Министерстве обороны России сообщили, что экипажи ТОС-А1 «Солнцепёк» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ. В ведомстве отметили, что контроль и корректировка огня проводились операторами БПЛА в режиме реального времени.