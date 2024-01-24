Багдад, 24 января, 2024, 07:17 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате удара Вооружённых сил США по трём объектам проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Об этом журналистам рассказали лидер бывших военизированных формирований «Хашед аш-Шааби» и представитель службы безопасности республики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные нанесли удары по трём объектам «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Он уточнил, что так США решили ответить на серию атак со стороны шиитских ополченцев на силы Соединённых Штатов на иракской и сирийской территориях.

23 января в провинции Анбар на западе Ирака несколько ударных беспилотных летательных аппаратов атаковали авиабазу США Айн-аль-Асад. При инциденте получили ранения несколько человек и был нанесён ущерб инфраструктуре.