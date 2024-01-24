Москва, 24 января, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Российские войска смогут применять высокоманевренную вездеходную платформу «Сарацин», созданную для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции, сообщил журналистам гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО «Арго» Константин Багдасаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Глава предприятия отметил, что при создании платформы учитывался опыт мобильных групп и «кочующих» позиций. Машину решили сделать небронированной, из-за чего она приобрела высокую малозаметность и маневренность.

Багдасаров уточнил, что ООО «Арго» разработала три версии «Сарацина»: легкую, среднюю и тяжелую. Тяжелая модификация представляет собой трехосную машину 6×6 на платформе автомобилей УАЗ.

При этом легкая платформа сделана в виде багги из компонентов шасси Niva Legend. Эту модификацию планируется представить в 2024 году на выставках «Экспотехностраж» (Санкт-Петербург) и форуме «Армия» (Московская область).

Гендиректор компании также подчеркнул, что на таких багги у бойцов присутствует защита от пуль в виде бронежилетов. При этом в случае попадания в машину или подрыва вблизи военные могут оперативно покинуть транспортное средство и спастись.

Багдасаров также рассказал, что в зоне спецоперации находятся два экспериментальных образца «Сарацина», которые оснащены противотанковыми управляемыми ракетами. Он добавил, что в войска одну из этих машин передали военным еще в декабре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года в общевойсковой академии Вооружённых сил России ордена Жукова разработали проект шестиколесного мотовездехода, предназначенного для передвижения по труднопроходимой местности и ведения боев в составе тактических групп. Вместо колес на эту машину можно было устанавливать гусеницы.