Братислава, 24 января, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Значительная помощь, которую Словакия оказывает Украине, не приведёт страну ни к чему, кроме нищеты и бедности, заявил вице-спикер парламента Любош Блага.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Украинцы не должны обижаться. Словакия оказываем им огромную помощь, и люди устали от этого. Это ведёт только к бедности и смерти», — говорится в сообщении, опубликованном 23 января в Telegram-канале политика.

Кроме того, Любош Блага согласился со словами премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что контрнаступление Вооружённых сил Украины провалилось, а Киев не смог бы продержаться и двух недель без поддержки со стороны США и Европейского союза.

Также он отметил, что режим Владимира Зеленского не имеет ничего общего с демократией, а Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, в связи с чем, по словам вице-спикера парламента, финансовая помощь Киеву является «вливанием миллиардов в чёрную дыру».

Как передавало ИА Регнум, ранее Роберт Фицо в ходе пресс-конференции с президентом Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что возможное предоставление Евросоюзом Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро на вооружение только улучшит переговорную позицию России и не окажет никакого влияния на ход конфликта. Словацкий премьер-министр подчеркнул, что продолжение финансирования Киева приведёт лишь к большим жертвам.