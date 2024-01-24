Москва, 24 января, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Заявления Государственного департамента США о том, что Россия проигнорировала просьбу членов Совета Безопасности ООН осудить действия палестинского движения ХАМАС, являются искажением реальности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат обратила внимание на заявление заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зеи, заявившей на заседании СБ ООН о сожалении Вашингтона о том, что Россия проигнорировала просьбу нескольких членов Совбеза осудить ХАМАС за нападение 7 октября.

«Так искажать реально нельзя. Но если ты представляешь Госдеп, то почему бы и нет», — написала Захарова в своём Telegram-канале, напомнив, что 18 октября США наложили вето на бразильскую резолюцию с осуждением ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 23 января в Совете Безопасности ООН начались дебаты министерского уровня по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, в ходе которых с речью выступят более 60 дипломатов. Россию на дебатах представил глава МИД Сергей Лавров. Собрание началось с выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.