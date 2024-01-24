Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Аспекты сотрудничества между Россией и Организацией Объединённых наций обсудили 23 января на отдельной встрече министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Mid.ru Сергей Лавров и Антониу Гутерреш

Лавров провёл отдельную встречу с Гутеррешем в рамках своего визита в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН по украинской и ближневосточной проблематике. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

Уточняется, что стороны предметно обсудили ряд аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевые вопросы международной повестки дня.

«С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учёте самого широкого спектра мнений её государств-членов», — сказано в сообщении МИД России.

Лавров особо отметил императив неукоснительного соблюдения сотрудниками секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудалённости в строгом соответствии с Уставом всемирной Организации.

Ранее ИА Регнум сообщало о начале встречи между Лавровым и Гутеррешем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Перед началом встречи стороны обменялись рукопожатиями.

В Совбезе ООН состоялись дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке. Россию на дебатах представил глава МИД Лавров. Собрание началось с выступления генсека ООН Гутерриша, который призвал немедленно освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа движением ХАМАС.