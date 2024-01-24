Вашингтон, 24 января, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) США нанесли удары по трём объектам проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке, говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По его словам, эта атака стала ответом на серию нападений со стороны шиитских ополченцев на американские силы в Ираке и Сирии. Решение об ударах по объектам проиранского движения принял президент США Джо Байден.

Остин утверждает, что США якобы не стремятся к эскалации на Ближнем Востоке. Вместе с тем он отметил, что американская сторона готова продолжать защищать свои силы и отстаивать интересы Вашингтона в регионе.

Глава Пентагона также призвал проиранские группировки немедленно прекратить совершать атаки на объекты США в Ираке и Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января авиабазу США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака атаковали ударные беспилотные летальные аппараты. В результате случившегося пострадали несколько человек. Кроме того, был нанесён ущерб инфраструктуре.

26 декабря американские военные нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок в Ираке. 29 декабря они ударили ещё по пяти объектам этого движения в Ираке и Сирии.

После этого министерство иностранных дел (МИД) Ирана осудило нападения со стороны ВС США на позиции «Катаиб Хеболлах» и назвало такие действия ярким примером терроризма.