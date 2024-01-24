Вашингтон, 24 января, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин впервые появился на публике после выписки из больницы и принял участие в заседании контактной группы помощи Украины, сообщило 23 января издание The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

По словам журналистов, в ходе выступления по видеосвязи Остин выглядел измождённым и похудевшим в связи с недавней операцией по удалению рака простаты, выявленного во время госпитализации главы Пентагона в начале года.

Как передавало ИА РегнумЛлойд Остин был госпитализирован 1 января, однако первые сведения об этом появились лишь 5 января, в то время как ряд руководителем США, в том числе и государственный секретарь Энтони Блинкен, по их собственным словам, не знали, где находится глава минобороны.

Позднее было объявлено, что у Остина диагностировали рак простаты, главе минобороны провели операцию. 8 января его перевели из отделения интенсивное терапии.

13 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин по-прежнему находится в больнице, а его состояние медики оценивают как хорошее. Он также заверил, что подавать в отставку Остин не собирается, а у президента США Джо Байдена также нет намерений увольнять главу пентагона. Спустя два дня Ллойда Остина выписали из больницы.