Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Встречу с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем проводит министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке.

Mid.ru Сергей Лавров и Антониу Гутерриш

Отмечается, что перед началом встречи стороны обменялись рукопожатием в комнате приёмов штаб-квартиры ООН. После чего встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Гутерриш на встрече с главой МИД России Лавровым затронет «все, что захочет обсудить министр иностранных дел».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Совбезе ООН состоялись дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке. Россию на дебатах представил глава МИД Лавров. Собрание началось с выступления генсека ООН Гутерриша, который призвал немедленно освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа движением ХАМАС.

Позднее выступил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, но ряд арабских дипломатов демонстративно покинули зал и вернулись лишь после того, как израильский представитель закончил свою речь.

В ходе заседания СБ ООН Лавров и постоянный представитель Израиля при Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан обменялись упрёками.