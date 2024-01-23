Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля при Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан обменялись упрёками в ходе заседания СБ ООН 23 января, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Израильский дипломат в ходе своего выступления раскритиковал действия Ирана, который якобы поставляет России оружие, которое впоследствии, по его словам, используется в ходе специальной военной операции на Украине.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией… оставлю эти высказывания на вашей совести», — заявил в ответ Сергей Лавров.

При этом российский дипломат призвал не допустить повторения преступных действий в отношении палестинского народа и напомнил о решении ООН о создании палестинского государства.

Как передавало ИА Регнум, 23 января в Совете Безопасности ООН начались дебаты министерского уровня по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В начале собрания с речью выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, призвавший немедленно освободить всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. Позднее выступил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, однако ряд арабских дипломатов демонстративно покинули зал и вернулись лишь после того, как тот закончил свою речь.