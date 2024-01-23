Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Ряд представителей арабских стран покинули зал заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в момент начала выступления постоянного представителя Израиля при организации Гилада Эрдана. Об этом во вторник, 23 января, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По информации источника, во время выступления израильского дипломата ряд дипломатов демонстративно покинули зал дебатов и вернулись лишь после того, как Гилад Эрдан закончил свою речь.

Министерское заседание СБ ООН по урегулированию на Ближнем Востоке 23 января открыл генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, призвавший немедленно освободить всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, затем выступил глава Министерства иностранных дел Палестины Рияду аль-Малики. Вслед за ним выступил израильский дипломат.

В ходе дебатов всего выступит более 60 дипломатов. Россию на встрече представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Как передавало ИА Регнум, российский дипломат обвинил Соединённые Штаты Америки в блокировке усилий ООН, направленных на прекращение кровопролития в секторе Газа, а также указал на бесполезность каких-либо обсуждений будущего Газы без немедленного прекращения огня в регионе и соблюдения решения ООН о создании палестинского государства.