Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Любые разговоры о будущем сектора Газа без немедленного прекращения огня в регионе не принесут результата, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«В отсутствие такой гарантии, равно как и безоговорочного выполнения решения ООН о создании палестинского государства, все разговоры про завтрашний день не только преждевременны, но и беспредметны», — сказал он.

Глава МИД отметил, что западные страны стараются не замечать этого обстоятельства. Министр также подчеркнул, что нельзя отказываться от решения ООН по созданию палестинского государства.

Кроме того, он напомнил, что Россия направила в Газу сотни тонн гуманитарной помощи. В середине ноября Сергей Лавров заявлял, что создание государства Палестина в будущем является неизбежным событием.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что 23 января в Совбезе ООН начались дебаты по ближневосточному урегулированию. На встрече должны выступить более 60 дипломатов. В начале собрания к его участникам обратился генсек ООН Антониу Гутерриш.

Боевые действия между палестинским движением ХАМАС и армией Израиля вспыхнули 7 октября 2023 года. Израильские войска начали военную операцию в Газе после атаки на свои города со стороны радикалов.

В конце ноября — начале декабря стороны конфликта приостанавливали бои, чтобы произвести обмен пленными и заключенными.