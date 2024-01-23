Богота, 24 января, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Колумбии приступила к расследованию на предмет нарушения законодательства в связи с избранием на должность мэра колумбийского города Тунхи (департамент Бояка) российского гражданина Михаила Краснова, говорится на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Краснов

Следствие получило жалобу, в которой говорилось, что 6 декабря 2022 года Краснов подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии (UPTC), а меньше чем через год — 29 октября 2023 года — его избрали главой Тунхи. Авторы письма утверждают, что этот факт может стать основанием для невозможности Краснова занимать должность мэра.

Кроме того, генпрокуратура республики изучает законность процедур в рамках национализации уроженца России в качестве гражданина Колумбии.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам выборов мэра Тунхи в октябре за Михаила Краснова отдали свои голоса 25 тыс. жителей этого населенного пункта (31,56% избирателей). Всего в городе проживают 150 тыс. человек. Второе место на выборах досталось Джону Эрнесто Карреро, который получил 21,65% голосов.

Михаил Краснов имеет двойное гражданство. Он является уроженцем Саратова. В России он получил степень кандидата наук, а в 2002 году отправился на учёбу в Берлинский университет Гумбольдта.

В 2008 году приехал в Колумбию в рамках программы обмена на один семестр, однако решил остаться в этой латиноамериканской стране. Краснов вступил в должность мера 1 января 2024 года.