Вашингтон, 24 января, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Американские военнослужащие в период с 11 января уничтожили или повредили более 25 пусковых установок и свыше 20 ракет в Йемене. Об этом во вторник, 23 января, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Могу сказать вам, что с 11 января мы, по нашим оценкам, уничтожили или повредили свыше 25 средств запуска и развёртывания ракет и более 20 ракет», — сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Райдер добавил, что результативные удары также были нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки.

Как передавало ИА Регнум, 23 января издание Associated Press сообщило, что США и Великобритания при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли новые удары по объектам хуситов на территории Йемена. По информации источника, военные использовали ракеты Tomahawk и истребители для уничтожения пусковых установок и складов с ракетами, беспилотниками и боеприпасами.

Напомним, что США и Великобритания при поддержке союзников начали военную операцию в Йемене в ночь на 12 января. Первая серия авиаударов была нанесена по окрестностям портового города Ходейда, расположенного на западе страны. По меньшей мере пять авиаударов пришлись на объекты йеменских хуситов.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, официальный представитель ведомства Мария Захарова, а также пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков осудили удары американо-британской коалиции по Йемену.