Киев, 23 января, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Украина в 2024 году получит большие пакеты помощи от ряда государств и оружие, которое ещё не поставлялось Киеву. Об этом заявил спикер украинского министерства обороны Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, участники мероприятия сделали важные заявления и дали значительные обещания. Павлюк уточнил, что на встрече обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер рассказал, что Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году. Она утверждает, что программа подготовки лётчиков ВСУ управлению этими самолётами проходит согласно графику.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Североатлантический альянс заключил контракт на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм на сумму 1,2 млрд евро. Глава агентства этого военного блока по поддержке и закупкам Стейси Каммингс отметила, что производители поставят снаряды по контракту в течение 24–36 месяцев.