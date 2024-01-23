Геническ, Херсонская область, 23 января, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Патриотическая конференция под названием «Открывая глаза» состоялась в Геническе Херсонской области в преддверии 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в пресс-службе управления информационной политики региона.

Фото предоставлено управлением информационной политики Херсонской области

Мероприятие прошло в Геническом медицинском колледже. На конференции собрались более 100 жителей региона. В число участников вошли студенты, общественные деятели и защитники Отечества.

На мероприятии выступили начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков, заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Артём Лагойский, руководитель регионального отделения «Боевого братства» Игорь Телегин, сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию новых регионов Александр Малькевич, победитель конкурса «Лидеры Возрождения» Алексей Лаврентьев, сотрудник управления информационной политики Херсонской области Иван Тарасов и военнослужащий батальона им. Маргелова с позывным Коваль.

Фото предоставлено управлением информационной политики Херсонской области

Они выступили перед молодежью Геническа и рассказали о смысле истории в контексте современных политических событий, а также о зарождении и развитии идеологии неонацизма на Украине. Кроме того, они раскрыли влияние пропаганды на общественное сознание и особенность информационных войн в XXI веке, а также перечислили способы борьбы с деструктивным информационным влиянием Киева в Херсонской области.

«С одной стороны социальные сети и современное развитие информационных технологий стало для нас очень полезным и удобным новшеством, мы всегда можем очень легко и быстро найти любую информацию, но с другой стороны — это средство очень нехорошего влияния на человека, особенно если он недостаточно знает историю», — заявил в рамках своего выступления Евгений Брыков.

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Александр Малькевич в свою очередь подчеркнул важность распространения правдивой информации.

«Очень часто нам рассказывают, что пропаганда — это плохо. На самом деле, если бы у нас в минувшие годы этим серьезно занимались, то ряда проблем просто не было бы. Нет ничего плохого в том, что ты пропагандируешь правильные ценности, увлекательно рассказываешь правду о том, что на самом деле происходит, на самом деле нет», — подчеркнул Александр Малькевич.

На форуме представили новый видеопроект, который вышел в январе 2024 года по материалам книги Алексея Кочеткова «Черное солнце Украины», выпущенной при поддержке РВИО. В нём раскрывается суть украинского нацизма, рассказывается о его родоначальниках и главных идеологах, а также об исторических последствиях распространения этой идеологии среди украинского населения, в особенности среди молодых людей.

«Черная книга» — это видеопроект по преступлениям украинских националистов, которые происходили с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе, и происходят по настоящее время», — сообщил Алексей Лаврентьев.

Военнослужащий с позывным Коваль, который также пообщался с молодежью, рассказал о событиях на Украине как свидетель преступлений киевского режима. Боец воевал в ополчении Донбасса.

Студентка медицинского колледжа Инесса высоко оценила содержание конференции. Она заявила, что услышала правду от свидетелей агрессии Киева в отношении мирного населения Херсонской области и Донбасса

«Пропаганда — это когда навязывают свои ценности и пытаются, чтобы как можно больше людей подверглись этому влиянию», — заявила она.

Казак, волонтер и медиатехнолог Иван Тарасов принял непосредственное участие в организации проекта. Помогая жителям Донбасса и Новороссии, он узнал множество историй людей, пострадавших от действий Киева, что побудило его к работе над проектом. Тарасов изучил историческую литературу и исследования на эту тему.

Фото предоставлено управлением информационной политики Херсонской области

Артём Лагойский отметил необходимость проведения таких мероприятий среди молодежи.

«Дабы у подрастающего поколения не оставалось никаких вопросов касательно причин и целей проведения специальной военной операции, мы считаем нужным проводить с детьми такую просветительскую работу», — резюмировал он.

В октябре 2023 года в Херсонской области состоялось первое мероприятие о преступлениях киевского режима. На нём представили серию просветительских видеороликов, записанных по материалам «Черной книги».

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл в Геническе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинской армии в отношении мирных жителей и российских военных. Он заслушал доклады о результатах расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима.

В мае 2023 года он информировал Следственный комитет Российской Федерации с 2014 года возбудил более 2900 уголовных дел по фактам преступлений Украины в Донбассе.